Владимир Путин наградил три воронежские семьи медалью ордена «Родительская слава»

Сразу три многодетные семьи из Воронежской области награждены медалью ордена «Родительская слава». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ появился 31 июля на федеральном портале официального опубликования правовых актов.

В списке – три воронежские семьи. Это - Роман и Татьяна Леоновы, Олег и Лариса Мамчич, а также Руслан и Елена Халиковы. Медаль родители получат «за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей». К ней полагается денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Такую медаль вручают семьям, в которых воспитываются четверо и более детей. Награда учредили в сентябре 2010 года.