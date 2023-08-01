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НовостиОбщество1 августа 2023 8:09

На трассе в Воронежской области под колесами Volvo погиб 43-летний мужчина

Водитель попал в больницу
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла на трассе в Верхнемамонском районе. Водитель легковушки Volvo ночью сбил насмерть пешехода. Подробности 1 августа рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Там пояснили, что ДТП произошло примерно в 03.55 на 724-м км федеральной магистрали М-4 «Дон». Предварительно, 46-летний житель Москвы, находясь за рулем автомобиля Volvo S80, наехал на 43-летнего жителя Краснодарского края, когда тот перекал проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Водитель иномарки получил травмы и был доставлен в медучреждение.

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.