В Воронеже подожгли Hyundai Solaris на улице Шишкова

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

О ночном поджоге автомобиля рассказали жители Коминтерновского района Воронежа. Иномарка была припаркована у дома №71 на улице Шишкова. Заполыхала она во втором часу ночи. Видеозапись ЧП очевидцы опубликовали в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» 1 августа.

Автор поста пишет, что проснулся от криков молодежи и от хлопка. Тут же прибыла пожарная машина.

В ГУ МЧС России по Воронежской области пояснили, что сигнал о возгорании на улице Шишкова поступил на пульт дежурного в 01.57. К тушению Hyundai Solaris привлекли два пожарных расчета ПСЧ-6 в составе восьми спасателей. Ликвидировать огонь удалось в 02.04. Правда, от иномарки остался один остов.

Специалисты устанавливают причину возгорания.