Экскурсионную электричку из Воронежа в Дивногорье продлят до Острогожска

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

С 6 августа будет продлен маршрут туристической электрички №6004/6003, которая курсирует от железнодорожного вокзала «Воронеж-1» до расположенного в Лискинском районе музея-заповедника «Дивногорье». Об этом 29 июля проинформировали в пресс-службе АО «Пассажирская пригородная компания (ППК) «Черноземье».

Ранее состав следовал до станции Копанище. Теперь конечной точкой станет город Острогожск.

Напомним, что рейсы по субботам на этом маршруте запустили с 29 апреля. В прошлом году прямые экскурсионные электрички в Дивногорье ходили с 30 апреля до 15 октября включительно. За это время их услугами воспользовались более 7,5 тысячи пассажиров.

График движения пригородного поезда №6004/6003 «Воронеж-1 – Острогожск – Воронеж-1» также будет отправляться из столицы Черноземья утром, в 09.25, а приезжать в райцентр в 12.05. На остановке «143 км» возле музея-заповедника электричка окажется в 11.43. Обратный рейс из Острогожска запланирован на 15.31: в Дивногорье состав прибудет 15.52, а в Воронеж – в 18.19.