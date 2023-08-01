В Воронеже скончалась акушер-гинеколог с 58-летним стажем Ида Севастьянова

В Воронеже ушла из жизни бывший главный врач областной клинической больницы №1 (ВОКБ №1) по акушерству и гинекологии Ида Севастьянова. Ей был 91 год. О смерти знаменитого медика в понедельник, 31 июля, рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ида Севестьянова училась в Воронежском государственном медицинском институте имени Н.Н. Бурденко на лечебном факультете. Окончила его в 1955 году. В сфере здравоохранения проработала 58 лет, пройдя путь от врача-педиатра детского сада Таллина до руководителя областного роддома.

Ида Никифоровна внесла большой вклад в развитие областной службы акушерства и гинекологии. Именно под ее руководством в далеком 1982 году был введен в строй новый современный родильный дом на территории ВОКБ №1.

Церемония прощание с Идой Севастьяновой пройдет 1 августа с 11.00 в Храме в честь иконы Божией Матери «Целительница». Он расположен на территории ВОКБ №1.