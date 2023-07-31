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НовостиОбщество31 июля 2023 17:04

Еще двух воронежцев оштрафовали за парковку в неположенном месте

Всего за минувшую неделю подобные нарушения совершили 194 автолюбителя
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала региональной полиции.

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

Госавтоинспекторы привлекли к ответственности еще двух водителей, которые припарковали свои машины в Воронеже в местах, где расположен знак «остановка запрещена». Об этом сообщает телеграм-канал региональной полиции. Наказать водителей «Лады Ларгуса» и «Киа Рио» помог чат-бот @Besptedelu_net36_bot, куда написали неравнодушные жители Воронежской области.

Отметим, что всего за подобные правонарушения на прошедшей неделе к ответственности привлекли 194 водителя из нашего региона. Каждого из них в соответствии с ч.4 ст.12.16 КоАП РФ оштрафовали на 1 500 рублей.