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НовостиПроисшествия31 июля 2023 15:52

Под Воронежем 71-летний пенсионер срезал болгаркой кусок крыши соседу

Дебошира забрали в отделение полиции, оштрафовав за мелкое хулиганство
Алексей СЕРГУНИН
71-летний пенсионер болгаркой срезал кусок соседской крыши.

71-летний пенсионер болгаркой срезал кусок соседской крыши.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Жители воронежского микрорайона Репное стали свидетелями очередных соседских войн. В сети появилось видео, на котором 71-летний пенсионер болгаркой срезает кусок крыши, а затем ломает ее при помощи вил. При этом дебошир угрожал облить кислотой или краской тех соседей, которые пытались его урезонить.

- В итоге нарушителя забрали в отделение полиции, где ему выписали штраф за мелкое хулиганство (речь о выкриках в адрес жителей), - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Как пояснили в полиции, по факту порчи имущества (речь о крыше и машине, на которую подозреваемый намеренно бросал куски арматуры) проводится проверка. По предварительным данным, пенсионеру-хулигану не нравилось, что во время непогоды с крыши соседа на его участок стекает вода.