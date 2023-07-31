Под Воронежем 71-летний пенсионер срезал болгаркой кусок крыши соседу

71-летний пенсионер болгаркой срезал кусок соседской крыши. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Жители воронежского микрорайона Репное стали свидетелями очередных соседских войн. В сети появилось видео, на котором 71-летний пенсионер болгаркой срезает кусок крыши, а затем ломает ее при помощи вил. При этом дебошир угрожал облить кислотой или краской тех соседей, которые пытались его урезонить.

- В итоге нарушителя забрали в отделение полиции, где ему выписали штраф за мелкое хулиганство (речь о выкриках в адрес жителей), - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Как пояснили в полиции, по факту порчи имущества (речь о крыше и машине, на которую подозреваемый намеренно бросал куски арматуры) проводится проверка. По предварительным данным, пенсионеру-хулигану не нравилось, что во время непогоды с крыши соседа на его участок стекает вода.