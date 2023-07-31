Девять лет колонии за убийство собутыльника получил житель Воронежской области

Осужденный несколько раз пырнул 40-летнего оппонента ножом в шею, от чего тот скончался на месте преступления. Фото: Алексей СЕРГУНИН

35-летний житель Каширского района признан виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п.п. «б», «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

3 сентября 2022 года в частном доме по улице Маслова в селе Каширское собралась компания мужчин. Во время распития алкоголя между двумя собутыльниками разгорелся конфликт, переросший в драку. В итоге осужденный несколько раз пырнул 40-летнего оппонента ножом в шею, от чего тот скончался на месте преступления. Один из участников застолья вызвал полицию. А за несколько дней до этого эпизода злоумышленник обворовал магазин в селе Кондрашкино Каширского района. Он проник внутрь через окно, похитив продукты, парфюмерию и свыше 22 тысяч рублей.

На предварительном следствии мужчина полностью признал свою вину. Теперь ближайшие девять лет он проведет в исправительной колонии особого режима. Впрочем, пока еще приговор не вступил в законную силу.