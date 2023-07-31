Воронежцы завоевали три медали на крупнейшем в России фестивале гребли

Фото пресс-службы департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Женский экипаж Д-10 воронежского спортивного клуба АНО «Гребной Спорт и Рекреация» завоевал бронзовую награду на дистанции 200 метров. Смешанный экипаж на дистанции 500 метров также финишировал третьим. Тем временем, смешанная воронежская команда (Д-10) в категории 50+ на дистанции 500 метров финишировала второй.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежская спортсменка Екатерина Шляпникова стала чемпионкой России по гребле на байдарках и каноэ. Она завоевала золото на дистанции 500 метров. В финале Катя обошла Александру Власову из Алтайского края и Алину Ковалеву из Санкт-Петербурга, у которых второй и третий результат соответственно.