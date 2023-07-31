При ремонте лицея под Воронежем выявили нарушения

Фото пресс-службы региональной прокуратуры.

Ряд работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Новоусманский лицей» до сих пор не выполнены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили несоответствие проектной документации и уже выполненных работ. Например, в отдельных помещениях, несмотря на завершение работ по отделке и монтажу потолочного покрытия, отсутствуют вентиляция и электропроводка. Кроме того, подрядчик, получивший право на исполнение муниципального контракта, совсем забыл про пожарную безопасность.

Чтобы не сорвать стартующий 1 сентября образовательный процесс, районная прокуратура обязала главу муниципалитета устранить нарушения закона.

Тем временем глава Новоусманского района Дмитрий Маслов так отреагировал на вывяленные нарушения:

- В настоящее время варианты развития ситуации, при которых лицей не начнет работу 1 сентября, в администрации не рассматриваются.