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НовостиПроисшествия31 июля 2023 13:30

В Воронежской области 17-летний юноша, по чьей вине погиб человек, отделался условным сроком

На протяжении двух лет ему нельзя работать, находясь за рулем
Алексей СЕРГУНИН
На одном из участков дороги он не справился с управлением, автомобиль вынесло на обочину, после чего он слетел в кювет, где перевернулся и врезался в дерево.

На одном из участков дороги он не справился с управлением, автомобиль вынесло на обочину, после чего он слетел в кювет, где перевернулся и врезался в дерево.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Житель Воронежской области признан виновным по п. «в» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

13 января этого года 17-летний парень, не имея прав, ехал на машине, которая принадлежала его матери, в направлении села Лозовое Верхнемамонского района. В салоне также находились трое его друзей. На одном из участков автодороги «М4-Дон-Лозовое» он не справился с управлением: автомобиль вынесло на обочину, после чего он слетел в кювет, где перевернулся и врезался в дерево. В результате ДТП 18-летний пассажир от полученных травм скончался.

В итоге виновник аварии осужден на три года условно с испытательным сроком два года. Кроме того, он не может на протяжении двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.