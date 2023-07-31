Воронежские полицейские помогли беременной женщине с ребенком добраться домой

Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Панинскому району старшие лейтенанты полиции Александр Соловьев и Андрей Шолом в поселке Перелешино заметили рейсовый автобус и девушку, стоявшую возле него с ребенком на руках. Об этом информирует телеграм-канал полиции по Воронежской области.

Водитель автобуса пояснил, что транспорт сломался, и он ждет грузовой эвакуатор. Все пассажиры смогли уехать попутным транспортом, а беременная девушка с ребенком никак не может взять курс на Эртиль. Учитывая, что время было позднее, стражи порядка на патрульном автомобиле доставили пассажиров до дома.