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НовостиОбщество31 июля 2023 12:57

Воронежские полицейские помогли беременной женщине с ребенком добраться домой

Ее автобус сломался, и девушка осталась на трассе в одиночестве
Алексей СЕРГУНИН

Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Панинскому району старшие лейтенанты полиции Александр Соловьев и Андрей Шолом в поселке Перелешино заметили рейсовый автобус и девушку, стоявшую возле него с ребенком на руках. Об этом информирует телеграм-канал полиции по Воронежской области.

Водитель автобуса пояснил, что транспорт сломался, и он ждет грузовой эвакуатор. Все пассажиры смогли уехать попутным транспортом, а беременная девушка с ребенком никак не может взять курс на Эртиль. Учитывая, что время было позднее, стражи порядка на патрульном автомобиле доставили пассажиров до дома.