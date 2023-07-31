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НовостиОбщество31 июля 2023 12:46

В Воронеже на две недели закроют проезд по улице Шишкова

Рабочие будут тянуть коммуникации к новой дороге
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта мэрии

Фото с сайта мэрии

Фото: Предоставлено

В Воронеже с полуночи 1 августа и до полуночи 15 августа закроют движение по отрезку улицы Шишкова от светофора у остановки «Микрорайон «Дубрава» (Московский проспект, 142) до дома №107б к3 по улице Шишкова (при движении от бульвара Победы к улице 45-ой Стрелковой Дивизии). Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Перекрытие необходимо для прокладки подземных коммуникаций в ходе строительства автомобильной дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева.

На время перекрытия поток машин направят по части полос встречного движения.