Под Воронежем, столкнувшись с «Хендаем», перевернулся «Митсубиси»

Водитель «Митсубиси» получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 31 июля, в 7:30 на 174 км автомобильной дороги Р298 32-летний житель Нижнедевицкого района, управляя «Митсубиси Фусо», не выдержал безопасную дистанцию до впереди ехавшего «Хендая Соляриса». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. В итоге «Митсубиси» врезался и вылетел в кювет, где перевернулся.

В результате ДТП водитель «Митсубиси» получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в столкновении «Ниссана» и «Газели» на воронежской трассе пострадали двое.