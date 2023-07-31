В воронежской реке Ворона утонул 14-летний подросток

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 30 июля, двое мальчиков 11 и 14 лет приехали на велосипедах на реку Ворона в Борисоглебске, чтобы искупаться. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Когда младший из ребят вышел на берег, то увидел, как его товарищ тонет. Пока он звал взрослых на помощь, парнишка ушел под воду. Позже водолазы достали тело парня. При осмотре видимых следов насильственной смерти не обнаружили. Сотрудники СУ СК РФ по Воронежской области организовали проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 16-летний юноша утонул на реке Дон под Воронежем. Его тело обнаружили в десяти километрах от места происшествия.