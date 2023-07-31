В Воронеже за кражу денег у египетского таксиста жителя Иркутской области отправили в колонию на 11 лет

Злоумышленник попросил у потерпевшего мобильный телефон для срочного звонка, но вместо этого перевел себе на карту шесть тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

24-летний житель Иркутской области признан виновным по части 3 статьи 158 «Кража» и части 4 статьи 162 «Разбой» УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба полиции Воронежской области.

Сотрудники отдела по расследованию преступлений на территории Советского района СУ УМВД России по Воронежу выяснили, что зимой 2022 года ранее судимый сибиряк похитил шесть тысяч рублей у водителя такси, который являлся гражданином Египта. Он попросил у потерпевшего мобильный телефон для срочного звонка, но вместо этого перевел себе на карту шесть тысяч рублей.

Кроме того, вечером того же дня обвиняемый попросил у случайного прохожего мобильник, чтобы отыскать закладку с наркотиком. Мужчина согласился, но злоумышленник похитил устройство и ударил 44-летнего потерпевшего телефоном. В итоге отзывчивый воронежец лишился глаза.

Во время расследования уголовного дела подозреваемый частично признал свою вину: мол, деньги своровал, но глаз выбил случайно. В результате ранее судимого иркутянина решением Советского райсуда отправили в колонию строгого режима на 11 лет, назначив штраф в 300 тысяч рублей.