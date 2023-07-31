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НовостиОбщество31 июля 2023 11:10

Воронежцам показали, как будет выглядеть после реконструкции школа №45

Проектировщик представил свои предложения на суд архитектурной комиссии
Ирина КАЗАНИНА
Фото из телеграм-канала "Союз архитректоров (Воронеж)"

Фото из телеграм-канала "Союз архитректоров (Воронеж)"

Фото: Предоставлено

Проектировщик представил на суд архитектурной комиссии концептуальное решение фасадов здания школы №45, где запланирована реконструкция.

Так, в учебном заведении появятся две части: физкультурно-спортивную (с беговыми дорожками, площадками для игр, прыжков и общеразвивающих упражнений) и зонированные по возрастам площадки для отдыха.

Первый этаж отдадут под начальные классы, мастерские, медицинский блок и столовую. На втором расположится начальная школа, а также спортивный и зрительный залы. Третий и четвёртый этажи займут классы для средних и старших школьников, конференц-зал, мастерские. На самом верхнем этаже разместят административные и технические помещения общешкольного пользования.

В отделке фасада предлагают использовать белые оштукатуренные аквапанели (прочная цементная плита с армирующей стеклосеткой) в сочетании с клинкерным кирпичом и чернографитными оконными переплетами.

Эксперты архкомиссии высоко оценили проект, но попросили проработать варианты ограждения школы в увязке с архитектурой здания, пересмотреть конструктивное решение относительно арки в пользу целостной пропорции здания и выдержать единый стиль в оформлении фасадов.