Стали известны даты каникул в воронежских школах в учебном году-2023/24

Весенние каникулы традиционно начнутся 25 марта и продлятся вплоть до 31-го. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Из-за того, что День народного единства (4 ноября) попадает на субботу, а выходной день переносится на понедельник, поэтому вторая четверть для воронежских школьников начнется во вторник, 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Стартуют осенние каникулы 30 октября. Весенние каникулы традиционно начнутся 25 марта и продлятся вплоть до 31-го.

Кроме того, дополнительные каникулы для первоклассников Воронежа намечены на вторую декаду февраля - с 12-го по 18-е. Их цель - помочь новоиспеченным школьникам адаптироваться к новому режиму обучения и получит дополнительную неделю отдыха.