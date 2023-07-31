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НовостиПроисшествия31 июля 2023 10:06

В Воронеже футбольные фанаты устроили драку в маршрутке

Инцидент с потасовкой в автобусе попал на видео
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 30 июля, в Воронеже в салоне маршрутного автобуса №10 произошла драка. Видео инцидента разместили в соцсетях очевидцы. Потасовку, по их словам, устроили футбольные фанаты в тот момент, когда автобус стоял на остановке у ТРЦ Галереи Чижова.

Напомним, накануне на видео попала массовая драка в ЖК «Лазурный». Поводом для разборки стало замечание, сделанное вечером местными жителями шумным подросткам. Обиженная молодежь позвала подмогу, компания ввязалась в драку с жильцами ЖК.

На место ЧП выезжала полиция и забрала зачинщиков в отдел для выяснения обстоятельств.