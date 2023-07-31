Воронежцы заняли весь пьедестал на всероссийских соревнованиях по велоспорту

Фото из телеграм-канала департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В младшей возрастной категории пьедестал почета заняли воронежские спортсмены Александр Шикин, Максим Агапов и Максим Рябов. Награды разыгрывались в гонке-критериум, где победитель определялся по наибольшему количеству очков, набранных на промежуточных финишах. Кроме того, четвертым финишировал Константин Кульнев, шестым - Иван Колесников.

Кстати, Иван выступал в старшей возрастной группе и выполнил норматив кандидата в мастера спорта России.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские девушки завоевали четыре медали на всероссийском турнире по велоспорту.