В Воронеже на неделю закрыли проезд по улице Лызлова

Фото мэрии Фото: Предоставлено

В мэрии Воронежа сообщили, что с понедельника, 31 июля, до 23.50 6 августа будет закрыт для проезда автотранспорта участок улицы Лызлова (от пересечения с улицей 206 Стрелковой Дивизии до дома 392 по улице Горняков).

Причина неудобств – предстоящий ремонт путепровода. Заранее продумайте пути объезда перекрытого участка.

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