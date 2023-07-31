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НовостиОбщество31 июля 2023 7:15

В Воронеже на неделю закрыли проезд по улице Лызлова

Рабочие будут ремонтировать путепровод
Ирина КАЗАНИНА
Фото мэрии

Фото мэрии

Фото: Предоставлено

В мэрии Воронежа сообщили, что с понедельника, 31 июля, до 23.50 6 августа будет закрыт для проезда автотранспорта участок улицы Лызлова (от пересечения с улицей 206 Стрелковой Дивизии до дома 392 по улице Горняков).

Причина неудобств – предстоящий ремонт путепровода. Заранее продумайте пути объезда перекрытого участка.

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