В Воронеже на этой неделе будет жарко

Самое время - отправляться на пляж! Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Воронежскую область вернется жаркая погода. Температура будет степенно нарастать и к выходным перевалит за 30-градусную отметку.

В понедельник, 31 июля, в Воронеже днем будет +25.

В первый день августа ночью +18, днем +25. Есть вероятность дождя и грозы.

В среду, 2 августа ночью +19, днем +27 и также с дождем.

В четверг, 3 августа ночью +19, днем +28, небольшой дождь.

В пятницу, 4 августа ночью 20, днем +28, ясно, без осадков.

В субботу и воскресенье: в темное время суток +20-22, днем +30-32. Дождя не ожидается.