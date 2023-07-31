В Воронеже на этой неделе будет жарко

Самое время - отправляться на пляж!
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Воронежскую область вернется жаркая погода. Температура будет степенно нарастать и к выходным перевалит за 30-градусную отметку.
В понедельник, 31 июля, в Воронеже днем будет +25.
В первый день августа ночью +18, днем +25. Есть вероятность дождя и грозы.
В среду, 2 августа ночью +19, днем +27 и также с дождем.
В четверг, 3 августа ночью +19, днем +28, небольшой дождь.
В пятницу, 4 августа ночью 20, днем +28, ясно, без осадков.
В субботу и воскресенье: в темное время суток +20-22, днем +30-32. Дождя не ожидается.