На железнодорожной станции под Воронежем загорелся моторный отсек грузового поезда

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 30 июля, на пульт дежурного ГУ МЧС поступил звонок о происшествии на железнодорожной станции Породная у села Шкурлат в Павловском районе Воронежской области. Около 16.42 в грузовом поезде загорелся моторный отсек. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

К ликвидации пожара привлекли силы 10 человек и три единицы техники. Огонь удалость потушить в течение 40 минут. По оперативной информации, никто из людей в результате ЧП не пострадал.

Причины пожара выясняются.