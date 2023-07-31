От укусов клещей пострадали 1666 жителей Воронежской области

Клеща можно сдать на исследование Фото: из архива «КП»

На 31 июля к врачам за медицинской помощью обратились 1666 жителей Воронежской области, пострадавших от укусов клещей. В шешем рнегионе эти паразиты могут стать переносчиками клещевых боррелиозов, туляремии, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), лихорадки КУ.

Для снижение риска заражения населения инфекционными болезнями, передающимися клещами, сотрудники управлением Роспотребнадзора Воронежской области проводят в местах массового отдыха людей обработки против клещей (акарицидные обработки) с последующим контролем.

На 31 июля обработаны 1204 га. При энтомологическом обследовании территорий с целью определения эффективности обработок установлена 100% их эффективность (клещи на обработанных территориях не обнаружены).

Присосавшегося клеща можно принести на исследование в лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» по адресу г. Воронеж ул. Космонавтов д.21, ежедневно с 08.30 до 16.00, контактные телефоны (8473) 2635241, (8473) 2641571.