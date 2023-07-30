Воронежский «Факел» потерпел разгром от московского «Локомотива»

Фото с места события Фото: Юрий КОЗЛОВ

Первый тайм внушил воронежским болельщикам оптимизм. На гол Артема Дзюбы на 12 минуте ответил точным ударом на 33 минуте после розыгрыша углового.

Однако наши игроки во втором тайме слишком поверили в себя. Пошли в авантюрные атаки и получили. Дубль оформил в разящих контратаках Наир Тикнизян, а в промежутке отличился Сергей Пиняев - 1:4.

«Факел» впервые в истории с нулем очков опустился на последнее место в Премьер-лиге. 6 августа воронежская команда сыграет на выезде с Балтикой из Калининграда.