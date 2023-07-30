Под Воронежем ищут пропавшую 35-летнюю женщину

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

Волонтеры разместили ориентировку на 35-летнюю Ольгу Лебедеву. Женщина пропала в Новой Усмани 20 июля. Она вышла из дома и потом перестала выходить с ними на связь. К поискам подключились добровольцы спасательного отряда «Лиза Алерт»‎.

Известны приметы Ольги. Она ростом 164 см. У нее среднее телосложение, рыжие волосы и голубые глаза.

Если вы что-то знаете о ее местонахождении, срочно свяжитесь с добровольцами по номеру 8-800-700-54-52 (волонтеры) или позвоните в 112.