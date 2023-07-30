Волонтеры рассказали, как искали пропавшего в Воронеже мальчика с особенностями развития

Об оперативных поисках 13-летнего мальчика с особенностями развития рассказали волонтеры поисково-спасательного «Лиза Алерт». Они отмечают: счет был на секунды.

Инцидент произошел во время тренировки в парке «Олимпик» 26 июля. Подросток катался на роликах, неожиданно съехал с велосипедной трассы в лес и исчез. То, что нельзя медлить не минуты, волонтеры поняли сразу же. Это стало известно из первичной информации

- Работа закипела: шел сбор информации, которая может помочь как можно быстрее вернуть ребенка домой, составлялась ориентировка, инфорг вместе с сотрудниками полиции искали записи с камер наблюдения, запускался инфопоиск, – рассказали поисковики.

Параллельно волонтеры выехали на место для выполнения автономных задач, среди которых - патрулирование парка. Были тут же сформированы четыре пешие поисковые группы, одна из которых отправилась в сторону водохранилища, чтобы отрезать ребенку путь к воде.

Вторая и третья группы искали следы от роликов в лесу по сторонам от центральной трассы, четвертая группа осматривала территорию между клубами «Адмирал» и «Вальдебо», поскольку дали информацию, что похожий мальчик шел через лес в сторону этих клубов.

Подросток был найден целым и невредимым спустя три часа. Мальчик был в Советском районе. Правда, как он туда добрался – до сих пор загадка.