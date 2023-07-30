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НовостиОбщество30 июля 2023 11:19

В Воронеже ищут пропавшего без вести 45-летнего мужчину

Сергей Пензин ушел из дома 23 июля и до сих пор не вернулся
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Фото: Предоставлено "КП"

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили воронежцев помочь разыскать 45-летнего Сергея Пензина. Мужчина пропал неделю назад. Он ушел из дома 23 июля и с тех пор родственники ничего о нем не знают.

Известны приметы Сергея: рост 190 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. В день исчезновения был одет бежевая рубашка в клетку, темно-синие спортивные штаны, обут в бежевые туфли.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по номеру телефона горячей линии волонтеров 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.