Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июля 2023 10:44

«Запрещенку» пытались передать в консервах для осужденного под Воронежем

В них оказались мобильные телефоны и USB-накопитель
Евгения ФРОЛОВА
Фото - УФСИН по Воронежской области

Фото - УФСИН по Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

40-летнему осужденному, отбывающему наказание в исправительной колонии строгого режима в Семилуках, пытались передать «запрещенку»… в консервных банках. При досмотре незаконные предметы обнаружили сотрудники ИК-1. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН по региону 25 июля.

При вскрытии в банках неожиданно вместо продуктов были найдены пять свертков. А в них - три телефона, флешка, картридер, две карты micro SD. Кроме того, в двух пластиковых контейнерах было вещество. Предположительно, сильнодействующее.

Фото - УФСИН по Воронежской области

Фото - УФСИН по Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

Все материалы тут же были переданы полицейским для проведения проверки.

Как пояснили в УФСИН, борьба с поступлением в учреждения УИС Воронежской области запрещенных предметов ведется постоянно. В связи с этим только за первые полгода количество попыток передачи «мобильников» осужденным снизилось более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.