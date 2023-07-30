В Воронеже произошло массовое ДТП на виадуке перед микрорайоном Боровое

Фото с места происшествия Фото: Ярослав Иванов.

На виадуке перед микрорайоном Боровое в Железнодорожном районе Воронежа произошла авария с участием как минимум трех легковых автомобилей. Об этом в редакцию «Комсомольской правды» сообщили очевидцы сегодня, 30 июля.

Столкнулись легковушки примерно в 12.30. Известно как минимум об одном пострадавшем.

- На месте уже находится скорая помощь. Пострадавшего из-за руля достают, - пояснил читатель.

Подробности уточняем в ГУ МВД по Воронежской области.

Ранее стало известно, что в массовой аварии под Воронежем пострадали двое взрослых и 5-летний ребенок. Они находятся в больнице.