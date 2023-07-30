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НовостиПроисшествия30 июля 2023 10:02

В Воронеже произошло массовое ДТП на виадуке перед микрорайоном Боровое

Известно, как минимум, об одном пострадавшем
Евгения ФРОЛОВА
Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

Фото: Ярослав Иванов.

На виадуке перед микрорайоном Боровое в Железнодорожном районе Воронежа произошла авария с участием как минимум трех легковых автомобилей. Об этом в редакцию «Комсомольской правды» сообщили очевидцы сегодня, 30 июля.

Столкнулись легковушки примерно в 12.30. Известно как минимум об одном пострадавшем.

- На месте уже находится скорая помощь. Пострадавшего из-за руля достают, - пояснил читатель.

Подробности уточняем в ГУ МВД по Воронежской области.

Ранее стало известно, что в массовой аварии под Воронежем пострадали двое взрослых и 5-летний ребенок. Они находятся в больнице.