В Воронеже произошло массовое ДТП на виадуке перед микрорайоном Боровое

Фото с места происшествия
Фото: Ярослав Иванов.
На виадуке перед микрорайоном Боровое в Железнодорожном районе Воронежа произошла авария с участием как минимум трех легковых автомобилей. Об этом в редакцию «Комсомольской правды» сообщили очевидцы сегодня, 30 июля.
Столкнулись легковушки примерно в 12.30. Известно как минимум об одном пострадавшем.
- На месте уже находится скорая помощь. Пострадавшего из-за руля достают, - пояснил читатель.
Подробности уточняем в ГУ МВД по Воронежской области.
Ранее стало известно, что в массовой аварии под Воронежем пострадали двое взрослых и 5-летний ребенок. Они находятся в больнице.