Последние июльские дни порадуют воронежцев теплом

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После нескольких дождливых дней в последнее июльское воскресенье в Воронежскую область нагрянуло тепло. Синоптики обещают сегодня сухую и жаркую погоду.

Дожди прекратились, а температура поднимется до +29. Впрочем, неудобства все же возможны. На прогностической карте ЦФО утверждается, что в течение дня возможен ветер. Местами порывы могут достигать до 16 м/с. Но только до 18 часов.

В понедельник, 31 июля, по области будет облачно, но без существенных осадков. Ветер стихнет до 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет от +12 до +17, днем ожидается от +24 до +29. В Воронеже – до + 27.