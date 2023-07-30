Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в массовой аварии в Воронеже

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

В субботу, 29 июля, в Железнодорожном районе Воронежа произошла авария с участием трех легковых автомобилей. В итоге пострадали двое взрослых и пятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП случилось рано утром, в 5:20 на 510-м километре автодороги М-4 «Дон». 31-летняя жительница Калуги на «Лада Гранта» двигалась в направлении Москвы. Она и въехала в стоящие впереди автомобили, движущиеся в попутном направлении: Kia Rio, под управлением 38-летнего жителя города Люберцы, и Renault Logan, за рулем которого находился 54-летний житель Нижнего Тагила.

В результате аварии водитель «Лада Гранта» и ее пассажиры - 31-летний и 5-летний ребенок попали в больницу с различными травмами.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.