Работу всех официальных пляжей приостановили под Воронежем

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Специалисты Роспотребнадзора по Воронежской области выпустили рекомендацию, в которой сказано воздержаться от купания на популярных пляжах «Березки» и «Левобережный». Они находятся в Новой Усмани. Об этом предупредили отдыхающих в администрации района в субботу, 29 июля.

Ранее санврачи провели исследования воды. В результате выяснилось, что она не соответствует стандартным параметрам для безопасного купания. По каким показателям превышены нормы – не уточняется. Но в администрации уточнили, что на берегу установят предупреждающие аншлаги.

К слову, с нынешнего сезона в Воронежской области за купание в неположенных местах можно получить штраф. Впервые человек заплатит 500 рублей, а за повторное нарушение уже тысячу.