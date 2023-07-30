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НовостиПроисшествия30 июля 2023 6:59

При опрокидывании КамАЗа на трассе в воронежской области пострадал водитель

Авария произошла в Калачеевском районе
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

В Воронежской области в минувшую субботу, 29 июля, произошло ДТП с участием КамАЗ-М1840 с полуприцепом. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, около 14.15 в Калачеевском районе на 50 км автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка» 59-летний житель Краснодарского края не справился с управлением, после чего КамАЗ съехал дороги и опрокинулся в кювет.

В результате аварии пострадал водитель. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники полиции продолжают проводить проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.