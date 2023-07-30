Стало известно, в каких домах Воронежа не будет горячей воды с 31 июля по 6 августа

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В разных районах Воронежа большое количество многоэтажных домов на грядущей неделе останутся без горячей воды. Отключение будет временное - с 31 по 6 августа. Ресурс требуется перекрывать в то время, когда в МКД проводится подготовка к отопительному сезону. Коммунальщики оперативно проверяют исправность внутридомовых сетей, чтобы в будущем было меньше аварийных ситуаций осенью и зимой.

Итак, где же не будет горячей воды?

Железнодорожный район

С 25 июля по 7 августа кипяток будет отсутствовать по следующим адресам:

- ул. Минская, 2, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;

- ул. Остужева, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

- Ленинский проспект, 134, 136, 138, 142, 144, 144а, 146, 148, 150, 152, 154, 203, 205, 213, 215, 215в.

Левобережный район

С 25 июля по 7 августа горячей воды не будет:

-Ул. Иркутская, 1 ,3, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 68, 70, 11.

Коминтерновский район

С 24 июля по 6 августа придется греть кипяток жителям:

- ул. 45 Стрелковой дивизии, 125, 127

- Московский проспект, 44а.

А с 24 июля по 1 августа:

- ул. Беговая, 2/2, 2/3.

С 25 июля по 7 августа:

- ул. 45 Стрелковой Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247г, 247д, 247е, 247и, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;

- ул. 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 262/6, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;

- пер. Рамонский, 2;

- пер. Аннинский, 1а;

- ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в

- ул. Антонова-Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13.

Советский район

С 24 июля по 7 августа воду надо греть:

- ул. Ключникова, 4, 6.

С 25 июля по 7 августа:

- проспект Патриотов, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61;

- ул. Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

- ул. Любы Шевцовой, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29;

- ул. Шендрикова, 10, 12, 14;

- ул. Южно-Моравская, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74.

Ленинский район

С 25 июля по 7 августа кипятка не будет:

- ул. Броневая, 10, 12, 16, 3а, 5, 6, 7, 8, 9;

- ул. Матросова, 127, 135;

- ул. Черняховского, 82, 84, 86, 88, 90;

- ул. 30-летия Октября, 56;

- ул. Кривошеина, 1.

С 26 июля по 8 августа:

- ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;

- ул. 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;

- ул. Гродненская, 2, 65;

- ул. Ворошилова, 1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6;

- ул. Краснознамённая, 10, 12, 15;

- ул. Платонова, 7; 11/1;

- ул. Свободы, 10, 31;

- ул. Кольцовская, 70;

- ул. Куцыгина, 6, 21, 27;

- ул. Красноармейская, 17, 27, 60;

- ул. Станкевича, 38, 40;

- ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;

- ул. Пушкинская, 41, 45.

Центральный район

С 25 июля по 7 августа:

- ул. Ф.Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;

- ул. Комиссаржевской, 15;

- ул. Карла Маркса, 45а, 74, 76, 98;

- ул. 25-го Октября, 15, 31, 41а;

- ул. Никитинская, 7, 16а;

- ул. Студенческая, 34;

- ул. Б. Стрелецкая, 20д;

- ул. Станкевича, 45.