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НовостиПроисшествия29 июля 2023 16:05

Под Воронежем столкнулись шесть машин

Авария произошла на виадуке
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Очевидцы сообщили о массовой аварии около села Отрадное под Воронежем. Здесь на трассе в сильный дождь столкнулись одна за другой шесть легковых машин! «Паровозик» образовался на виадуке.

Автомобилисты отметили и несколько других аварий в этот день на небольшом участке трассы «Дон» от Отрадного до Борового. Причина их – в плохой видимости на дороге из-за дождя, несоблюдении дистанции и скользкой дороге.

Сервис «Яндекс.Пробки» показывает на федеральной трассе под Воронежем образование нескольких заторов.