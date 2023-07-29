Под Воронежем столкнулись шесть машин

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Очевидцы сообщили о массовой аварии около села Отрадное под Воронежем. Здесь на трассе в сильный дождь столкнулись одна за другой шесть легковых машин! «Паровозик» образовался на виадуке.

Автомобилисты отметили и несколько других аварий в этот день на небольшом участке трассы «Дон» от Отрадного до Борового. Причина их – в плохой видимости на дороге из-за дождя, несоблюдении дистанции и скользкой дороге.

Сервис «Яндекс.Пробки» показывает на федеральной трассе под Воронежем образование нескольких заторов.