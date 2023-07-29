В центре Воронежа утром заметили окровавленного, совершенно голого мужчину

Мужчина заметили на площадке у театра кукол Фото: из архива «КП»

Около 5 часов утра 29 июля в самом центре Воронежа, на площадке у театра кукол «Шут», разгуливал совершенно голый мужчина, весь в крови. Незнакомец явно находился в неадекватном состоянии.Он проявил интерес к клумбе - вырывал из нее траву и выворачивал тяжелые бордюрные камни. Поведение странного мужчины записала камера наружного видеонаблюдения.

Напомним, раньше воронежцы заметили на окраине города не менее странную женщину – в купальнике и с топором. Она приехала на маршрутке с речки и искала своего мужа, чтобы вручить ему топор в подарок. Этот инцидент произошел также ранним утром субботы.

Комментируя появление странного гражданина у театра кукол, горожане высказали предположение, что это и есть супруг женщины с топором. Кстати, ее личностью уже заинтересовалась полиция. Несомненно, личность мужчины, также будет интересна правоохранителям.