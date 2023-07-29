С улиц Воронежа откачали больше 1200 кубометров дождевой воды

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В субботу в период затяжных дождей на улицах Воронежа продолжают работать три единицы откачивающей техники, а также илосос и помпа городской дорожной службы. Они по заявкам управ районов направляются в места, где образуются подтопления. Это частный сектор, дороги и внутридворовые территории.

По данным мэрии, за неполный день три КамАЗа с откачивающим оборудованием сделали уже 54 рейса, в ходе которых откачали уже более 430 кубометров воды. При помощи помпы - ещё более 800 кубов. При этом день еще не закончился. И дожди, похоже, – тоже.