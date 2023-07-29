Из-за непогоды без электричества остались жители четырех районов Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

29 июля в Воронежской области из-за сильного дождя возникли локальные технологические нарушения электроснабжения в Грибановском, Павловском, Семилукском и Терновском районах области, а также в отдельных пригородных микрорайонах Воронежа. Над их устранением работают 12 бригад «Воронежэнерго». На особом контроле находится электроснабжение социально значимых объектов.

Энергетики создали оперативный Штаб для обмена информацией с региональным управлением МЧС и органами исполнительной власти.

Специалисты компании призывают жителей быть внимательными и осторожными. В случае обнаружения оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС. «Воронежэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).