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НовостиПроисшествия29 июля 2023 10:23

В Воронеже на улице 9 Января на машины упало огромное дерево

ЧП произошло во дворе жилого дома
Ирина КАЗАНИНА
Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

Фото: Предоставлено

Днем 29 июля во время сильного дождя во дворе многоэтажного дома на улице 9 Января на припаркованные автомобиль упало огромное дерево. Жильцы сообщили о ЧП в службу спасения.

Позже в мэрии рассказали, что специалисты ГО и ЧС распилили и убрали дерево. А попутно напомнили, что во время ливня надо избегать нахождения в озелененных территориях с большим количеством деревьев. Кроме того в период неблагоприятных погодных условий городская служба спасения рекомендует не пользоваться автодорогами, где начинается подтопление и убрать автомобили из низких мест, где ранее наблюдалось или возможно накопление дождевой воды.

Обо всех ЧП следует сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.