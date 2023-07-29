В Воронеже на улице 9 Января на машины упало огромное дерево

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Днем 29 июля во время сильного дождя во дворе многоэтажного дома на улице 9 Января на припаркованные автомобиль упало огромное дерево. Жильцы сообщили о ЧП в службу спасения.

Позже в мэрии рассказали, что специалисты ГО и ЧС распилили и убрали дерево. А попутно напомнили, что во время ливня надо избегать нахождения в озелененных территориях с большим количеством деревьев. Кроме того в период неблагоприятных погодных условий городская служба спасения рекомендует не пользоваться автодорогами, где начинается подтопление и убрать автомобили из низких мест, где ранее наблюдалось или возможно накопление дождевой воды.

Обо всех ЧП следует сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.