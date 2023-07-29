В Воронеже до конца октября закрыли движение по улице Станкевича

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В Воронеже начались масштабные работы на теплотрассе в районе технического университета. В связи с этим с 8:00 29 июля до 23:50 31 октября полностью перекрыли движение автотранспорта по улице Станкевича в районе дома №84 по улице 20-летия Октября.

Временные изменения организации дорожного движения также ввели и на участке от дома №95Б до дома №80 по улице 20-летия Октября. Здесь на тот же период запрещен проезд по трем полосам улицы, а поток частично направили по встречной стороне при движении от улицы Кирова к Вогрэсовскому мосту.

Также в мэрии рассказали, что с 05:00 5 августа до 23:50 7 августа планируется перекрыть четыре полосы проезжей части. В это время весь транспортный поток будет направлен во встречном направлении – от Вогрэсовского моста к улице Кирова.

На время работ перестанет выходить на улицы троллейбусный маршрут № 11 «ВАСО – Северо-восточный р-н (ост. Школа)».