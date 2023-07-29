Три автомобиля столкнулись в воронежском райцентре

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В Павловске Воронежской области на улице Ю.Фучика 28 июля произошло массовое ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области, около 9 часов утра 47-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю «Фольксваген Мультивэн», под управлением 53-летнего жителя районного центра, который двигался по главной дороге справа.

В результате столкновения машины разлетелись в разные стороны. Отечественная легковушка снесла стоящий на обочине «Рено Логан» под управлением 65-летнего водителя.

В аварии пострадал водитель ВАЗа и его 37-летняя пассажир. Обоих доставили в больницу.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.