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НовостиОбщество29 июля 2023 8:29

В Воронеже появилась новая остановка

Павильон смонтировали на территории ЖК «Грин Парк»
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Воронеже у ЖК «Грин Парк» рабочие завершили монтаж остановочного павильона. Работать он начнет с 1 августа. Здесь будут останавливать автобусы городского маршрута №44. Раньше местным жителям приходилось идти до остановки "Студенческий городок ВПИ".

Рядом с павильоном также установят скамейки и урны.

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