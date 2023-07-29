В Воронеже появилась новая остановка

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже у ЖК «Грин Парк» рабочие завершили монтаж остановочного павильона. Работать он начнет с 1 августа. Здесь будут останавливать автобусы городского маршрута №44. Раньше местным жителям приходилось идти до остановки "Студенческий городок ВПИ".

Рядом с павильоном также установят скамейки и урны.

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