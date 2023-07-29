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НовостиПроисшествия29 июля 2023 7:06

Под Воронежем после столкновения с фурой опрокинулся ВАЗ

Водителя госпитализировали
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

В пятницу, 28 июля, в Рамонском районе на федеральной трассе «Дон» 47-летний житель Липецкой области на ВАЗ-21024 при перестроении не уступил дорогу движущемуся попутно ДАФ XF 647610 с 48-летним жителем Ростовской области за рулем. В результате столкновения легковушка потеряла управление, слетела с дороги в кювет и опрокинулась.

Водитель ВАЗа получил телесные повреждения и попал в больницу.

По факту аварии организовали проверку, выясняются обстоятельства ДТП.

В полиции также сообщили, что за минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали 136 аварий, из них 97 в Воронеже. В 16 авариях получили травмы 17 человек.