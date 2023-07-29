Полный набор коммунальных удобств имеют лишь 77% воронежких домов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жилфонд Воронежа на конец 2022 года насчитывает 76,7 миллиона квадратных метров. Об этом сообщили в Воронежстате. 49,6 миллионов «квадратов» расположены на территории городских поселений, еще 27,1миллиона – в сельских.

Почти 40% жилищного фонда представляют дома возрастом 40 и более лет и имеют высокий процент износа.

В структуре жилфонда 49,3% представлено многоквартирными домами, 41,9% - индивидуальные дома, и еще 7,7% - дома блокированной застройки.

Коммунальными сетями полностью обеспечены 77,3% жилых домов. 22,7% жилфонда не имеют какого-то из коммунальных удобств. В селе эта доля ниже и составляет 56,3%.