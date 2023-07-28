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НовостиОбщество28 июля 2023 17:06

В Воронеже на 2 часа закроют движение по улице на Левом берегу

Нельзя будет проехать по улице Грузинской
Евгения ФРОЛОВА
Фото - мэрии Воронежа

Фото - мэрии Воронежа

Фото: Предоставлено "КП"

В пресс-службе мэрии предупредили горожан: в воскресенье, 30 июля, будет временно перекрыто движение по улице Грузинской в Воронеже. автомобилям невозможно будет проехать в течение двух часов.

Движение закроют днем, с 12.00 до 14.00. Неудобства связаны с тем, что в это время специалисты будут там опиливать кроны деревьев. При этом городской транспорт по маршруту № 90 будет ехать по улице Украинской до остановки «Станция Дубовка».

Ранее в мэрии сообщили, что в субботу, 29 июля, в течение 5 часов закроют движение в районе Каменного моста в Воронеже.