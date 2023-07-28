В Воронеже нашли парочку, которая занималась непристойностями у памятника Славы

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Следователи СК совместно с сотрудниками полиции вычислили парочку, которые непристойно демонстрировали свои интимные отношения на памятнике Славы. Об этом рассказали 28 июля в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

Их лица установили. Ими оказались местные жители: 36-летняя женщина и 40-летний мужчина. Они уже дали пояснения правоохранителям. Объяснили, что не совершали противоправных деяний, а окружающие их действия восприняли ошибочно.

- В рамках доследственной проверки следователи СК продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел вечером в четверг, 20 июля. Сцена, где женщина присела на мужчину и имитировала сексуальный акт, прохожих шокировала. Некоторых такое недвусмысленное поведение парочки возмутило, поскольку на памятнике Славы похоронены воины, павшие в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны. И занятие сексом у памятника – это осквернение святыни.