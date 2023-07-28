В Воронежской области без вести пропала 44-летняя женщина

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

Волонтеры ищут 44-летнюю Наталью Михалкину, жительницу города Лиски. Ориентировку на нее разместили добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» 28 июля.

Волонтеры рассказали, что горожанка проживала одна. После 24 июля она перестала выходить на связь с родными. Они приехали и дома ее не обнаружили. После этого забили тревогу, поскольку ранее Наталья никогда не пропадала.

Известны приметы женщины: рост 160 см, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. А вот во что была одета женщина в момент исчезновения, неизвестно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где может находиться Наталья Михалкина, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).