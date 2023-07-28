Стало известно, в каком районе Воронежской области самый высокий урожай

Уборка урожая в Воронежской области в разгаре. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хлеборобы Воронежской области собрали первый миллион тонн зерна. Точнее 1 млн 76 тыс. тонн. Об этом достижении сообщили в региональном правительстве.

По состоянию на 28 июля, аграрии обмолотили 225 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность в нашей области составляет 47,8 ц/га.

При этом самую высокую урожайность отмечают в Хохольском (69,2 ц/га) районе. Далее идут Репьевский (68,1 ц/га), Острогожский (65,7 ц/га), Новоусманский (61,2 ц/га), Панинский (59,2 ц/га), Лискинский (57,9 ц/га), Семилукский (57,7 ц/га), Аннинский (57,3 ц/га) и Нижнедевицкий (55,1 ц/га).

А вот по темпам уборки впереди другие. В лидерах по этому показателю хлеборобы Богучарского (они намолотили 82,6 тыс. тонн), Россошанского (79,7 тыс. тонн), Калачеевского (68,6 тыс. тонн), Кантемировского (62,9 тыс. тонн), Воробьевского (52,5 тыс. тонн), Новохоперского (51,7 тыс. тонн) районов.