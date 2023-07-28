Забивший приятеля до смерти молотком воронежец признан невменяемым

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СК завершил расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), фигурантом которого стал 67-летний житель Воронежа, забивший до смерти собутыльника. Материалы направлены в суд для применения принудительной меры медицинского характера. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления СКР 28 июля.

Трагедия произошла в областном центре в январе 2023 года. Пенсионер и его 49-летний приятель устроили застолье в квартире одного из домов на улице Ростовская. Слово за слово, под рюмку, они поругались. В ходе ссоры хозяин жилища взял молоток и буквально размозжил голову своего собутыльника. Эксперты насчитали более 40 ударов по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений гость умер на месте.

Во время следствия обвиняемому назначили комплексную судебную психолого-психиатрическую комиссию. Эксперты пришли к выводу, что пожилой мужчина страдает хроническим психическим расстройством.

– В момент совершения уголовно-наказуемого деяния обвиняемый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, – пояснили в СКР.